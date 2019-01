Dresden (PM). Die Dresdner Eislöwen hatten am vergangenen Sonntag, am letzten Tag vor Silvester, bei den Lausitzer Füchsen mit 2:6 Teffern klar verloren und unter anderem ein desolates Schlussdrittel gezeigt. Weil die Schützlinge von Bradley Gratton vorher schon gegen Bietigheim den Kürzeren gezogen hatten, rutschten die Blau-Weißen wieder auf Tabellenplatz zehn zurück. Der Kanadier war wirklich sauer auf sein Team: „Im ersten Drittel ist uns nichts gelungen. Wir waren einfach furchtbar und Weißwasser viel hungriger ... wir sind regelrecht auseinander gefallen, haben grausame Fehler gemacht.“ Die direkten Auseinandersetzungen mit dem sächsischen Kontrahenten scheinen in dieser Saison nicht die Sache der Eislöwen zu sein.

Mit dem knappsten aller möglichen Ergebnisse entscheiden die Lausitzer Füchse das vergangene Sachsenderby gegen die Dresdner Eislöwen für sich.

Jedenfalls haben die Dresdner Eislöwen auf die – wenig erfreuliche – Situation reagiert und Stürmer Alexander Höller freigestellt. Die sicherlich nicht einfache Entscheidung hat Cheftrainer Bradley Gratton der Mannschaft nach der Rückkehr aus Weißwasser mitgeteilt. „Ich bin ein Mann der offenen und ehrlichen Worte. Alex hat seine sportlichen Fähigkeiten in den letzten Wochen nicht in der Form auf das Eis bringen können, wie wir es erhofft haben. Wir sind der Überzeugung, dass für ihn ein Neustart an anderer Stelle besser ist, um wieder zu seinen Stärken zu finden. Wir danken ihm für seinen Einsatz im Eislöwen-Trikot und wünschen Alex alles Gute für seine Zukunft!“ wird Cheftrainer Bradley Gratton in einer Pressemitteilung des Vereins zitiert.