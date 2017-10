Kampf um die Würde: Tennis-Legende Boris Becker will nicht verzweifelt wirken

Anzeige

Boris Becker füllt regelmäßig die Schlagzeilen - aktuell geht es allerdings nur selten um Tennis.

Wenn es um Tennis geht, weiß Boris Becker, worüber er spricht. Und so wird heute bei seinem Besuch des bayerischen Tennisvereins TC Ismaning seine Expertise in Sachen gelber Filzball gefragt sein. Mit anderen Granden des Deutschen Tennis Bundes soll Becker die Lage des deutschen Männertennis beleuchten. Andere Themen, die, in denen es um Beckers finanzielle Situation geht, dürften außen vor bleiben. Dabei sind es diese Themen, die die Berichterstattung rund um den früheren Wimbledonsieger aktuell dominieren.

Drei Jahre hatte Becker gebraucht, um seine Würde zurückzuerlangen. Durch seine Trainerarbeit mit Novak Djokovic zwischen 2014 und Ende 2016 verblassten die Erinnerungen an sein öffentliches Scheitern. Sogar die Fliegenklatschenmütze war vergessen, mit der er sich endgültig zur Witzfigur gemacht hatte. Auf einmal war Becker wieder wer. Respektiert als Erfolgscoach. Zurück auf jenem Terrain, auf dem er stets eine Klasse für sich war. Doch jetzt muss Becker wieder um seine Würde kämpfen.

D  schungelcamp klopft an

Als das britische Fernsehen dieser Tage eine Anfrage an den 49-Jährigen stellte, wurde klar, dass Beckers Ansehen wieder auf Fliegenklatschenmützen-Niveau abgestürzt ist. Denn das Dschungelcamp, ob hierzulande oder auf der Insel, ist so etwas wie die letzte Ausfahrt für Prominente. Nur die Verzweifelten werden angefragt. Zwischen Kakerlaken-Bädern und Cocktails aus Tiergenitalien buhlen die Gescheiterten des Boulevards um ihre Medien-Absolution. Sie erniedrigen sich, um in der Heimat wieder salonfähig zu werden.

Laut Beckers Anwalt Christian-Oliver Moser habe man das Angebot aber „sofort“ und „selbstverständlich“ abgelehnt. Denn Becker will nicht verzweifelt wirken, obwohl er im Juni von einem Londoner Gericht für insolvent erklärt wurde. Von insgesamt 61 Millionen Euro Schulden und 14 Gläubigern berichten „Stern“ und „Süddeutsche Zeitung“.

Becker soll den deutschen Tennis wieder flott machen - ehrenamtlich

Becker bestreitet die Höhe der Forderungen, aber Details waren auch nie sein Ding. Schließlich ist Becker ein Mann für die großen Schlagzeilen. Die soll er dem DTB bringen. Als Galionsfigur, die noch immer mehr Strahlkraft besitzt, als es Angelique Kerber oder Alexander Zverev bisher vermögen. Becker soll als „Head of Men’s Tennis“ den deutschen Tennismännern Lust auf Davis Cup machen, sie bei den Grand Slams weiter nach vorne bringen und den Nachwuchs fördern. Ehrenamtlich, betont er.

„Du willst in dem Moment noch viel mehr für deine eigene Karriere tun, um unabhängig zu sein und nicht in finanzielle Schwierigkeiten zu geraten.“ Anna Ermakova, Beckers Tochter, über die Finanzprobleme ihres Vaters

Becker muss derzeit damit leben, dass bei allem, was er tut, das Preisschild begutachtet wird. Das 27 000-Euro-Dirndl, das Ehefrau Lilly auf der Wiesn trug? Geliehen – und Anlass für Häme. Dabei ist es in Promikreisen üblich, Garderobe befreundeter Designer zur Schau zu stellen.

Becker ins Ekel-TV? Angebot für Dschungelcamp bestätigt

Schon bald der Schuldenschnitt?

Der Auftritt des Paares bei der Eröffnung eines Nobelhotels? Ohne Gage. Fragen zur Finanzlage beantwortet Becker nicht, und die Details sollen seine Anwälte klären. Doch auch wenn unklar ist, wie groß sein Schuldenberg tatsächlich ist, lässt sich erahnen, dass von Beckers einstigem Vermögen, das auf mindestens 150 Millionen Euro geschätzt wurde, kaum etwas übrig ist. Ein paar Uhren und Möbel. Viel mehr an Werten konnte der Insolvenzverwalter bisher nicht ermitteln. Wenn es hart auf hart kommt, müsste Becker seine Wimbledon-Trophäen versteigern. Es ficht ihn nicht an. Becker sitzt die Schlagzeilen aus. Wissend, dass am 21. Juni 2018 der Schuldenschnitt in England erfolgt. Viele Gläubiger dort werden wohl leer ausgehen. Aber Becker wäre wieder im Geschäft.

