Kann Hannover 96 noch absteigen? Das ist das Worst-Case-Szenario

André Breitenreiter kam zwar über die eigene Jugend in den Profibereich von Hannover 96 und ist mittlerweile Trainer bei den „Roten“. In der Saison 1997/98 lief er für eine Spielzeit aber auch für den VfL Wolfsburg auf. © imago/Rust

Thomas Brdaric war zunächst für ein Jahr von Bayer Leverkusen an Hannover 96 ausgeliehen, dann wechselte er zum VfL Wolfsburg, wo er in 33 Pflichtspielen immerhin 13 Tore erzielte. Anschließend ging es für drei Spielzeiten erneut nach Hannover. © dpa