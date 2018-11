Kann RB Leipzigs Supermann Kevin Kampl einen Einsatz fliegen?

Leipzig. Kann er, kann er nicht? Und was tun ohne ihn, den Unverzichtbaren? Der just aus der slowenischen Nationalmannschaft zurückgetretene RB-Star Kevin Kampl hat sich beim nicht öffentlichen Training der Rasenballer verletzt, ist offensichtlich umgeknickt. Der Mittelfeldmann wurde zu einer Schichtenuntersuchung in den Computertomographen geschoben. Über die Diagnose ist noch nichts bekannt, hinter Kampls Einsatz beim Spiel in Wolfsburg (Sonnabend, 15.30 Uhr) steht jedenfalls ein Fragezeichen. Falls KK nicht kann ( Emil Forsberg kann auch nicht), muss die kreative Lücke im Spiel der Roten Bullen mit Leben gefüllt werden. Da fügt es sich, dass Marcel Sabitzer seine muskulären Probleme überwunden und der portugiesische Nationalspieler Bruma die Zeichen der Zeit erkannt hat. Das Duett Sabitzer/Bruma ist eh gefragt, bei einem Ausfall Kampls um so mehr.

Anderes Themas: Das Gastspiel der Nationalmannschaft ist ein paar Tage her, Leipzigs Kassensturz im Gange. Beim Westin-Hotel - sechs Tage lang für Kost/Logis/Gemüt der Schutzbefohlenen von Joachim Löw zuständig - wird in Kürze ein siebenstelliger Umsatz aus der Kommandozentrale des Deutschen Fußball-Bundes einschlagen. Weil Umsatz nicht gleich Gewinn ist, wird das Team um Westin-Manager Andreas Hachmeister keine Federn in die Luft blasen, sondern weiter knuffen.

Auch die Rasenballer harren einer Anweisung aus Frankfurt/Main. Die Bereitstellung der Red-Bull-Arena fürs Spiel gegen Russland spült satte 500.000 Euro Gewinn in die Kasse. 100.000 Euro davon wurden bereits in einem neuen Rollrasen gesteckt. Während der 3000-köpfige Glühwürmchen-Zug am Dienstag Abend in der Red-Bull-Arena einmarschierte und unter Anleitung von Stars wie Diego Demme (seit Mittwoch 27), Marcel Halstenberg, 27, und Ibrahima Konaté, 19, besinnliche Lieder gesungen wurden, legten Männer mit grünem Daumen Hand an den alten und neuen Rasen. Das frische Grün ist eine Investition in die Zukunft, wird erstmals im Heimspiel gegen Gladbach (2. Dezember, 15.30 Uhr) bespielt.