Kapitän der deutschen U21: Große Ehre für RB Leipzigs Klostermann

Herzogenaurach. Große Ehre für RB Leipzigs Defensivtalent Lukas Klostermann. Der Verteidiger wird die deutsche U21 in den anstehenden Spielen gegen Mexiko (Test am Freitag ) und in Irland (EM-Qualifikation am Dienstag) als Kapitän auf's Feld führen. Das gab der DFB am Dienstag bekannt. Der Verteidiger teilt sich den Job mit Waldemar Anton von Hannover 96. Klostermann ist mit elf Spielen der erfahrenste Akteur im aktuellen Aufgebot. Die bisherigen Spielführer Jonathan Tah und Thilo Kehrer wurden von Joachim Löw für die A-Nationalmannschaft nominiert.