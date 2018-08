Kapitäns-Rotation in dieser Saison bei RB Leipzig

Leipzig. Die Verantwortung soll bei RB Leipzig in der dritten Bundesliga saison auf vielen Schultern verteilt werden. In diesem Sommer haben bei der Euro-League-Qualifikation und im DFB-Pokal bereits Willi Orban , Marcel Sabitzer und Diego Demme die Kapitänsbinde getragen. „Dadurch, dass wir momentan jeden dritten Tag spielen und auch immer wieder frische Spieler an den Start bringen, werde ich jeweils vor dem Spiel festlegen, wer sie tragen soll“, sagte Ralf Rangnick am Mittwoch.

In der Länderspielpause Anfang September, wenn der Kader vollständig ist, will der Trainer den neuen Kapitän dann von der Mannschaft wählen lassen. Die drei bis vier Fußballer mit den meisten Stimmen sollen in der neuen Saison dafür verantwortlich sein, die Mannschaft aufs Feld zu führen. Einen einzigen, klassischen Kapitän wird es nicht mehr geben. „Bisher ist Willi Orban der Kapitän. Aber wenn er mal geschont wird, muss jemand anders die Binde tragen“, sagt Rangnick.

Der 60-Jährige will von den etablierten Akteuren im Team so viele wie möglich an den Entscheidungsfindungen teilhaben lassen. So fragte der Coach auch vor dem Auswärtsspiel in dieser Woche einen Kreis von elf Profis, ob sie in der Nacht nach dem Playoff-Spiel in der Ukraine übernachten oder spät nach Hause fliegen möchten. „Das sind diejenigen, die allesamt länger für uns spielen und von denen ich weiß, dass sie nicht nur meinungsstark sind, sondern auch Einfluss innerhalb der Mannschaft haben“, sagte der Coach. Das Team entschied sich, noch in der Nacht zum Freitag den Rückweg in die Heimat anzutreten.