Frau geschlagen und getreten: NFL-Profi Kareem Hunt gefeuert

Prügel-Skandal in der NFL: Die Kansas City Chiefs haben ihren Running Back Kareem Hunt entlassen. Ein Video, das den Angriff auf eine Frau zeigt, ist am Freitag aufgetaucht. Die Chiefs reagierten umgehend.

Skandal in der weltgrößten American-Football-Liga NFL! Running Back Kareem Hunt ist bei den Kansas City Chiefs entlassen worden. Der 23-Jährige prügelte im Februar 2018 auf eine Frau ein. Die schockierenden Bilder einer Überwachungskamera wurden am Freitag vom Online-Portal TMZ veröffentlicht. Kurz darauf beschloss sein Klub aus Kansas City, eines der aktuell besten Teams in der NFL, die Entlassung von Kareem Hunt.

Das brutale Video zeigt, wie Hunt in einem Hotel in Cleveland mit einer Frau in eine Auseinandersetzung gerät - erst verbal, später physisch. Im Verlauf einer Rangelei, an der mehrere Personen beteiligt waren, schubst und schlägt Hunt erst die Dame und tritt ihr dann auch noch gegen das Bein als sie bereits am Boden liegt.

Das sagt Kareem Hunt zu seiner Entlassung

Pikant: Laut US-Medien wurde bereits damals die Polizei gerufen, nahm aber Hunt nicht fest. Auch eine Anzeige wurde nicht erhoben. Die Kansas City Chiefs sollen das Video nicht gesehen, dafür aber mit ihrem Running Back gesprochen und eigene Untersuchungen eingeleitet haben. Trotzdem gingen die Chiefs mit Hunt in die Saison.

Jetzt die Entlassung des Stammspielers: Die Chiefs reagierten erst jetzt, so die Verteidigung des Klubs, weil Hunt bei den Gesprächen über den Vorfall gelogen haben soll. Das Video hätten sie erst jetzt gesehen.