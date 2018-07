Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge kritisiert DFB: "Zu Vermarktungsmaschine mutiert"

Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge fährt im Werbe-Streit mit dem DFB schwerere Geschütze auf. "Der DFB mutiert immer mehr zu einer Vermarktungsmaschine, und das wird vom FC Bayern nicht akzeptiert", sagte der Klubchef der Süddeutschen Zeitung. In der Auseinandersetzung geht es um die Bebilderung einer WM-Kampagne des DFB-Sponsors Mercedes. Auf einigen Motiven sind dort mehr Spieler der Münchner zu sehen, als dies offenbar in den zwischen DFL und DFB vereinbarten Marketing-Richtlinien festgelegt ist.

Da in Audi ein anderer Automobilkonzern und Konkurrent von Mercedes mit gut acht Prozent am deutschen Rekordmeister beteiligt ist, hätte auf den Fotos eigentlich kein Bayern-Profi zu sehen sein dürfen - außer der Verein wäre einverstanden gewesen. Dies ist scheinbar nicht der Fall. Bei Gruppen-Fotos mit drei bis fünf beteiligten Spielern sei zudem generell nur ein Profi pro Klub erlaubt. Auf einem Bild seien allerdings zwei Spieler aus München zu finden. Mercedes verwies in der SZ darauf, dass "alle unsere Werbemaßnahmen im Vorfeld mit dem DFB abgestimmt und erst nach Freigabe verwendet werden". Die SZ berichtet, dass der Verband dieser Darstellung auf Anfrage nicht widersprochen habe.