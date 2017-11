Karlsruhe-Fan stirbt nach Prügel-Attacke in der Innenstadt

Tödliche Schlägerei in Karlsruhe: Ein 21-Jähriger hat einen 35-Jährigen nach einem Fußballspiel in Karlsruhe tödlich verletzt. Das Opfer war nach Angaben der Polizei vom Sonntag nach der Samstagspartie des Drittligisten Karlsruher SC gegen den FSV Zwickau auf dem Weg vom Stadion in die Innenstadt, als er und sein Begleiter von dem 21-Jährigen und einem weiteren Mann angesprochen wurden. Der Tatverdächtige habe dem 35-Jährigen unvermittelt mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Dieser verlor laut Polizei das Bewusstsein und stürzte mit dem Kopf auf den Boden, sodass er mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden musste.

Im Krankenhaus starb der 35 Jahre alte Fan an den Folgen seiner Verletzungen. Der KSC hat sich bereits auf seiner offiziellen Homepage zum Todesfall geäußert: "Der Karlsruher SC ist schockiert und fassungslos über den Vorfall", schreibt der Klub in einem Statement. "Alle Gedanken gelten der Familie und den Freunden des Opfers. Der KSC ist intern bereits in Gesprächen, was der Verein tun kann."