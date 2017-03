Karten für Chemie Leipzig gegen International bereits im Vorverkauf

Leipzig. Fußball-Oberligist Chemie Leipzig fiebert dem kleinen Derby gegen den FC International am kommenden Samstag (14 Uhr) im heimischen Alfred-Kunze-Sportpark entgegen. Wie der Verein am Dienstag mitteilte, wurden ob des großen Interesses der eigenen Fans zwei Vorverkaufsstellen eingerichtet. „Aufgrund des sich abzeichnenden Andrangs wird es ab sofort in der Geschäftsstelle in Leutzsch und im Hotel Seeblick in der Südvorstadt sowohl Eintrittskarten für das Inter-Spiel als auch für das folgende Auswärtsspiel bei Schott Jena geben“, so BSG-Sprecher Dirk Skoruppa gegenüber dem Sportbuzzer.