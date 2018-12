Leicester-Torwart Kasper Schmeichel spricht über Hubschrauber-Absturz: "Es war schrecklich"

Für den englischen Premier-League-Klub Leicester City gehört der Abend des 27. Oktobers 2018 zu den dunkelsten Kapiteln der Vereinsgeschichte. Gerade einmal zwei Jahre nach dem sensationellen Meistertitel 2016 trug sich am Rande des King Power Stadium in Leicester eine Tragödie zu. Klub-Besitzer Vichai Srivaddhanaprabha starb im Alter von 61 Jahren mit zwei weiteren Insassen nach einem Hubschrauber-Absturz. Der Helikopter des thailändischen Milliardärs zerschellte kurz nach dem Abheben vom Spielfeld auf einen Parkplatz neben dem Stadion und ging in Flammen auf. Es gehörte zum Ritual von Heimspielen des Klubs, dass der Präsident per Hubschrauber ins Stadion ein- und ausgeflogen wurde.

Helikopter-Absturz: Leicester trauert Fans des Vereins legen Blumen, Briefe und Fanartikel vor dem Stadion in Leicester ab. ©

Schmeichel über Hubschrauber-Absturz: "Ich erinnere mich an jedes Detail"

Leicester-Keeper Kasper Schmeichel war einer der ersten am Unfallort. Im Gespräch mit Sky Sports spricht der 32-Jährige nun erstmals darüber, wie er das Unglück erlebt hat. "Leider erinnere ich mich an alles. Jedes kleine Detail", sagt er. Laut Medienberichten soll er nach dem Absturz in Tränen ausgebrochen sein.

Schmeichel, Sohn des legendären ManUnited-Torwarts Peter, führte während des Unfalls gerade Verwandte aus seiner Heimat Dänemark über das Stadiongelände. Kurz zuvor hatte der Stammkeeper ein 1:1 gegen West Ham United erreicht. "Der Helikopter war immer eine große Attraktion. Wir haben ihn verabschiedet und gesehen, wie er aufgestiegen ist", erzählt der 32-Jährige. Doch er habe sofort gemerkt, dass etwas falsch lief.

Schmeichel und Srivaddhanaprabha verband eine tiefe Freundschaft

Die schrecklichen Bilder des abgestürzten und in Flammen ausgebrochenen Hubschraubers werde Schmeichel nie vergessen: „Ich lief heraus, rief nach Leuten, die die Polizei rufen sollten. Ein Wachmann kam näher heran als ich und versuchte, etwas zu unternehmen. (...) Es war schrecklich. Schrecklich, so hilflos zu sein.“

Schmeichel und Srivaddhanaprabha verband eine Freundschaft: "Immer wieder musste ich beweisen, dass ich gut genug bin. Dann kam ein Typ, der sagte, dass er von der ersten Minute an an mich glaubte. (...) Ich hatte nach jemandem gesucht, der an mich glaubte – er und seine Familie glaubten an mich", so Schmeichel.

Klub-Boss Srivaddhanaprabha war bei den Fans beliebt

Auch bei den Fans von Leicester City war der Klubbesitzer aus Thailand überaus beliebt. Im August 2010 hatte er den damaligen Zweitligisten gekauft. Im Februar 2011 übernahm er das Amt des Präsidenten des Fußballclubs, sein Sohn Aiyawatt wurde Vize-Präsident. Mit ihren umfangreichen Investments trugen sie zu Leicesters sportlichem Aufschwung bei. In der Saison 2013/2014 feierte der Klub als Tabellenerster die Rückkehr in die Premier League.

Nach dem Titelgewinn in der Saison 2015/2016 löste Srivaddhanaprabha ein Versprechen ein und beschenkte 19 Spieler mit Luxusautos im Wert von jeweils rund 100.000 Pfund (etwa 130.000 Euro). An seinem Geburtstag spendierte er den Fans regelmäßig Bier und Kuchen. Tausende Menschen legten nach dem Tod des Klubesitzers Blumen, Briefe und Fanartikel vor dem Stadion in Leicester ab und trauerten um ihn.