„Katastrophe!“ – Die internationalen Pressestimmen zur DFB-Pleite gegen Mexiko

Viel schlechter hätte die deutsche Nationalmannschaft nicht in die Weltmeisterschaft 2018 starten können. Das DFB-Team verlor am Sonntagabend mit 0:1 (0:1) gegen Mexiko und blamierte sich damit zum Turnierauftakt. Das Team von Bundestrainer Joachim Löw lieferte eine ganz schwache erste Halbzeit und steigerte sich erst im zweiten Durchgang, doch am Ende freuten sich die Mexikaner.

Vor allem die mexikanischen Nachrichtenportale überschlagen sich nach dem überraschenden Sieg der Südamerikaner mit Lobeshymnen: Von einem „historischen Triumph“, feiert El Universal die mexikanische Nationalmannschaft. „Mit großer Leistung“, titelt El Sol de Mexico.