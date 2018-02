Kati Wilhelm schreibt im SPORTBUZZER: Das ist das Gold-Geheimnis von Laura Dahlmeier!

Was sie so stark macht? Sie ist in allem, was man zum Biathlon braucht, nahezu perfekt. Nicht nur beim Laufen und Schießen. Es ist auch die Art und Weise, wie sie sich vorbereitet, ihre Gegner im Blick hat, sich das Rennen einteilt. Wenn sie in der Verfolgung von Anastasia Kuzmina überholt wird, weiß sie, dass sie diese im nächsten Schießen wieder kassieren kann oder vielmehr wird. Sie ist unglaublich konzentriert und nervenstark, nimmt sich beim Schießen auch mal Zeit. Das ist vielleicht ihre einzige Schwäche, dass sie am Schießstand länger braucht. Aber sie weiß, dass sie sich das leisten kann – nicht nur, weil sie ein gutes Finish hat.