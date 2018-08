In seiner neuen Funktion als Leiter der Lizenzspielerabteilung von Borussia Dortmund will Ex-Profi Sebastian Kehl vor allem gegen mögliche disziplinarische Mängel vorgehen. „Wir werden wieder mehr und nachhaltiger Wert auf die Details legen“, sagte der 38 Jahre alte ehemalige BVB-Spieler der Sport Bild.

Kehl: "Wir wollen Persönlichkeiten"

Kehl: "Aktivität muss mit Augenmaß stattfinden"

Und die Gespräche mit seinen Spielern möchte Kehl komplett vertraulich behandeln. "Was ich mit den Spielern bespreche, bleibt unter uns", so Kehl. "Ich will Vertrauen aufbauen und eine Bindung schaffen, die geprägt ist von Offenheit, Ehrlichkeit und Kommunikation. Gleichzeitig habe ich in den Gesprächen die Möglichkeit zu erklären, wo ich ihnen helfen kann und was wir als Verein von ihnen erwarten. Die Leistungskultur muss wieder in den Vordergrund rücken!"