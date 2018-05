"Kein Ersatz für Osako": So erklärt 96-Boss Martin Kind den Transfer von Takuma Asano

Bei Korkut kam Asano nicht auf den Platz, in Stuttgart hat er in diesem Jahr noch gar nicht in der Bundesliga gespielt, nur zweimal in der Regionalliga. Die Stuttgarter sortierten den offensiven Mittelfeldspieler nach zwei Leihjahren auch konsequenterweise aus. „Asano wird zunächst zu Arsenal zurückkehren“, sagte VfB-Sportvorstand Michael Reschke noch Anfang der Woche. In London besitzt Asano zwar noch einen Vertrag bis 2020, er wird dort aber nicht ankommen – denn 96 schnappt sich den An­greifer.

Beim 1:1-Unentschieden gegen Hannover 96 im November 2017 schoss Takuma Asano die Stuttgarter in Führung - sein bislang einziger Bundesliga-Treffer.

Im Juli 2016 wechselte Takuma Asano zum FC Arsenal, der den 21-jährigen direkt an den Zweitligisten VfB Stuttgart weiterverlieh. Dort wurde der Angreifer zu einer der Aufstiegshelden. In 26 Spielen machte er vier Tore für den späteren Meister.

Von 2010 bis 2012 besuchte Takuma Asano die Technische Oberschule in Yokkaichi, die viele Spitzenfußballer hervorbrachte. Hier läuft der junge Asano in einem Schulmatch über den Platz.

Die Bundesligasaison lief danach weniger gut für ihn. 15 Einsätze hatte er beim VfB, alle in der Hinrunde. Das einzige Tor erzielte er beim 1:1 in Hannover im vergangenen November nach dem Patzer von Torwart Philipp Tschauner.

Für Asano ist Hannover die Chance, doch noch in der Bundesliga Fuß zu fassen. In der zweiten Liga war der Japaner beim 96-Mitaufsteiger Stammspieler, erzielte in 26 Partien vier Tore und lieferte vier Assists ab.

"Will dazu beitragen, dass unser Land bei der WM Geschichte schreibt“

Asano kann aber nicht zum Trainingsstart am 2.Juli in Hannover erscheinen. Er wird zu Japans WM-Kader gehören, auch wenn der noch geheim gehalten wird. Er traf beim entscheidenden 2:0 in der WM-Qualifikation gegen Australien und legte das zweite Tor vor. „Ich will dazu beitragen, dass unser Land bei der Weltmeisterschaft in Russland Geschichte schreibt“, sagte Asano dem Portal „fifa.com“, „ich will unbedingt spielen und treffen, ganz egal, wer der Gegner ist.“

Bei der WM spielt Japan in einer Gruppe mit Kolumbien, Polen und dem Senegal. Am 24. Juni trifft Asano damit auf den Senegal mit Salif Sané. So hat 96 nach dem zu Schalke wechselnden Sané mit Osako doch noch einen WM-Spieler vorzuweisen.