Kein Gegenkandidat: Gianni Infantino vor Wiederwahl als FIFA-Präsident

FIFA-Präsident Gianni Infantino hat bei seiner angestrebten Wiederwahl zum Chef des Fußball-Weltverbandes keinen Gegenkandidaten. Wie die Deutsche Presse-Agentur am Mittwoch aus FIFA-Kreisen erfuhr, ging bis zum Fristende am späten Dienstagabend keine Kandidatur eines anderen Bewerbers ein. Infantino wurde im Februar 2016 zum Nachfolger von Joseph Blatter gewählt. Zuvor war er Generalsekretär der Europäischen Fußball-Union. Die Zustimmung der großen Mehrheit der 211 FIFA-Mitgliedsländer beim Kongress am 5. Juni in Paris für den 48 Jahre alten Infantino gilt derzeit als sicher.