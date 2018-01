Kein Hockey unter Hollerbach: Olympiasieger Hauke beim HSV zurückgestuft

Bibiana Steinhaus: Sie schiedste bei der Frauen-WM 2011 in Deutschland, bei den Olympischen Spielen 2012 und lieferte in der Zweitligasaison 2015/16 laut eines internen Rankings die beste Schiedsrichterleistung ab. Zur Belohnung darf sie seit dieser Spielzeit in der 1. Bundesliga pfeifen. Ihr Debüt feierte "Bibi" im September in der Partie Hertha BSC gegen Werder Bremen. © imago