Kein klares Bekenntnis: Peter Stöger vermisst Vertrauen beim 1. FC Köln

Trainer Peter Stöger hat mit deutlich spürbarer Enttäuschung die Entwicklung beim Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln kritisiert und Klarheit über seine Zukunft eingefordert. „Wir haben uns schon von ein paar Werten, die wir in den letzten Jahren gelebt haben, wie zum Beispiel Vertrauen, Respekt und Verantwortung ein Stück weit losgelöst“, sagte der Österreicher am Donnerstag. Der Austausch mit Geschäftsführer Alexander Wehrle sei „außergewöhnlich gut. Aber es ist leider im Moment schwierig, diese Werte beisammen zu halten. Und das geht leider Gottes in alle Bereiche. Da haben wir in der ganzen Besetzung ein bisschen Nachholbedarf.“