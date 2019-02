Kein neuer Stürmer für Schalke 04 - Manager Heidel: "Dafür braucht man Geld"

Bei der Pleite gegen die Borussia spielte Weston McKennie wie schon zuletzt eine offensivere Rolle - am Ende zog sich jedoch auch der US-Amerikaner eine Verletzung zu. Mit Franco Di Santo wurde ein Topverdiener im Winter ablösefrei abgegeben. Überraschend verzichtete S04 auf eine Stürmer-Verpflichtung in der Winterpause, obwohl Stars wie Vincent Janssen (Spurs), Lucas Perez (West Ham) und vor allem Atléticos Stürmer Nikola Kalinic gehandelt wurden - aber warum? Laut Manager Christian Heidel in erster Linie aus finanziellen Erwägungen.