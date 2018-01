Kein neuer Torwart: Hannover 96 setzt auf Talent aus der eigenen Jugend

Seine Bilanz bei der 96-Reserve ist ordentlich: In zehn Spielen als Nummer eins in der Regionalliga kassierte er nur fünf Gegentore. In den vergangenen fünf Spielen schluckte Sündermann nur ein Gegentor - zuletzt beim 2:1-Erfolg gegen Norderstedt. Sein Plus: Sündermann war in der Jugend "Zehner", ein Mittelfeldregisseur, der entsprechend gut mit dem Ball umgehen kann.