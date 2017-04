Kein RB-Klub in Holland: Verband stoppt Pläne von Red Bull

Am Dienstag hatten Aussagen des Red-Bull-Direktors für die Niederlande, Jan Smilde, gegenüber dem Radiosender BNR für Aufsehen gesorgt. Er hatte zum Thema Übernahme eines Fußballklubs gesagt: „Das wäre mein Wunsch und ist für uns sehr interessant." Anschließend war in mehreren Medien darüber spekuliert worden, ob sich Red Bull wie in Salzburg und Leipzig nun auch in den Niederlanden bei einem Verein engagiert.