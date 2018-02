Kein Spaziergang für RB Leipzig in Europa: SSC Neapel kündigt Rache an 

Anzeige

Leipzig. 30 Jahre nach dem Uefa-Cup-Duell mit dem 1. FC Lok kehrt der SSC Neapel zurück nach Leipzig. Ein 1:1, so endete damals die Partie zwischen den Probstheidaern und dem Team von Diego Maradona, würde RB Leipzig locker zum Einzug ins Achtelfinale der Europa League reichen. Mit dem komfortablen Polster aus dem 3:1-Hinspielsieg kann sich der Gastgeber sogar eine knappe Niederlage leisten. „Ich muss jeden enttäuschen der denkt, dass es für uns ein Spaziergang wird. Ich erwarte sehr viel Gegenwehr weil ich glaube, dass sie sich mit der besten Formation präsentieren werden“, sagte Trainer Ralph Hasenhüttl vor dem Rückspiel am Donnerstag (19 Uhr) gegen den Tabellenführer der italienischen Serie A.

Bei RB Leipzig läuft das Abschlusstraining vor dem UEFA Europa League-Rückspiel gegen den SSC Napoli. Willi Orban und Naby Deco Keïta fehlen. Bruma und Kevin Kampl sind wieder dabei. Posted by LVZ Sportbuzzer on Mittwoch, 21. Februar 2018

Der Plan der Leipziger im nicht ganz ausverkauften heimischen Rund, immerhin werden mit mindestens 36.000 Zuschauern doppelt so viele wie in Neapel erwartet: So schnell wie möglich für klare Verhältnisse sorgen. Trotz der 1:2-Niederlage am Montag in Frankfurt, trotz englischer Wochen. Denn RB will in seiner europäischen Premierensaison so weit wie möglich kommen: „Die Jungs haben sich viel vorgenommen für den Wettbewerb. Wir wollen Deutschland bestmöglich vertreten“, erklärte Hasenhüttl.

„Europa nicht so egal, wie manche vielleicht vermutet haben“

Der SSC Neapel sparte sich am Mittwoch ein Abschlusstraining im fremden Stadion, landete um 17 Uhr in der Messestadt. Trainer Maurizio Sarri, der sonst Pressekonferenzen meidet, musste aufgrund der Uefa-Regularien am Abend Rede und Antwort stehen. Der 59-Jährige kündigte an: „Wir wollen den Willen aufbringen, um das Spiel noch zu drehen und die Niederlage rächen.“ Neapels Stürmer Lorenzo Insigne, mit vier Toren SSC-Toptorjäger in Europa, sieht das ähnlich: „Wir haben große Lust, das Ergebnis zu drehen. Wir wollen offensiv agieren, mit Aggressivität, vielleicht etwas Wut. Wir wollen beweisen, dass uns Europa nicht so egal ist, wie manche vielleicht vermutet haben.“

JETZT Durchklicken: Ankunft des SSC Neapel vorm Gastspiel bei RB Leipzig Ankunft des SSC Neapel vorm Gastspiel bei RB Leipzig (9) (Christian Modla) Ankunft des SSC Neapel vorm Gastspiel bei RB Leipzig (4) (Christian Modla) Ankunft des SSC Neapel vorm Gastspiel bei RB Leipzig (1) (Christian Modla) Ankunft des SSC Neapel vorm Gastspiel bei RB Leipzig (12) (Christian Modla) Ankunft des SSC Neapel vorm Gastspiel bei RB Leipzig (13) (Christian Modla) Ankunft des SSC Neapel vorm Gastspiel bei RB Leipzig (7) (Christian Modla) Ankunft des SSC Neapel vorm Gastspiel bei RB Leipzig (6) (Christian Modla) Ankunft des SSC Neapel vorm Gastspiel bei RB Leipzig (2) (Christian Modla) Ankunft des SSC Neapel vorm Gastspiel bei RB Leipzig (5) (Christian Modla) Ankunft des SSC Neapel vorm Gastspiel bei RB Leipzig (8) (Christian Modla) Ankunft des SSC Neapel vorm Gastspiel bei RB Leipzig (11) (Christian Modla) Ankunft des SSC Neapel vorm Gastspiel bei RB Leipzig (3) (Christian Modla) Ankunft des SSC Neapel vorm Gastspiel bei RB Leipzig (10) (Christian Modla)

Ob Neapel diesmal mit seinem gefährlichen Sturmtrio Dries Mertens, Insigne und Jose Callejon beginnt, ist noch ungewiss. Den im Hinspiel gesperrten Belgier plagen muskuläre Probleme, Sarri will über seinen Einsatz kurzfristig entscheiden. Wie wichtig der 30-jährige Mertens für die Süditaliener ist: In 35 Einsätzen erzielte er wettbewerbsübergreifend 19 Tore und bereitete zwölf Treffer vor.

JETZT Durchklicken: Abschlusstraining von RB Leipzig vorm EL-Rückspiel gegen den SSC Neapel Abschlusstraining von RB Leipzig vorm EL-Rückspiel gegen den SSC Neapel (11) (Christian Modla) Abschlusstraining von RB Leipzig vorm EL-Rückspiel gegen den SSC Neapel (2) (Christian Modla) Abschlusstraining von RB Leipzig vorm EL-Rückspiel gegen den SSC Neapel (17) (Christian Modla) Abschlusstraining von RB Leipzig vorm EL-Rückspiel gegen den SSC Neapel (9) (Christian Modla) Abschlusstraining von RB Leipzig vorm EL-Rückspiel gegen den SSC Neapel (3) (Christian Modla) Abschlusstraining von RB Leipzig vorm EL-Rückspiel gegen den SSC Neapel (18) (Christian Modla) Abschlusstraining von RB Leipzig vorm EL-Rückspiel gegen den SSC Neapel (13) (Christian Modla) Abschlusstraining von RB Leipzig vorm EL-Rückspiel gegen den SSC Neapel (6) (Christian Modla) Abschlusstraining von RB Leipzig vorm EL-Rückspiel gegen den SSC Neapel (15) (Christian Modla) Abschlusstraining von RB Leipzig vorm EL-Rückspiel gegen den SSC Neapel (12) (Christian Modla) Abschlusstraining von RB Leipzig vorm EL-Rückspiel gegen den SSC Neapel (10) (Christian Modla) Abschlusstraining von RB Leipzig vorm EL-Rückspiel gegen den SSC Neapel (5) (Christian Modla) Abschlusstraining von RB Leipzig vorm EL-Rückspiel gegen den SSC Neapel (16) (Christian Modla) Abschlusstraining von RB Leipzig vorm EL-Rückspiel gegen den SSC Neapel (20) (Christian Modla) Abschlusstraining von RB Leipzig vorm EL-Rückspiel gegen den SSC Neapel (7) (Christian Modla) Abschlusstraining von RB Leipzig vorm EL-Rückspiel gegen den SSC Neapel (19) (Christian Modla) Abschlusstraining von RB Leipzig vorm EL-Rückspiel gegen den SSC Neapel (14) (Christian Modla) Abschlusstraining von RB Leipzig vorm EL-Rückspiel gegen den SSC Neapel (1) (Christian Modla) Abschlusstraining von RB Leipzig vorm EL-Rückspiel gegen den SSC Neapel (8) (Christian Modla) Abschlusstraining von RB Leipzig vorm EL-Rückspiel gegen den SSC Neapel (4) (Christian Modla)

Für Hasenhüttl ist es übrigens okay, dass der Gäste-Coach im Leipziger Stadion mit eigener „Raucherkabine“ verwöhnt wird: „Wir sind gastfreundlich, wenn es dabei bleibt. Ansonsten darf gerne alles an Punkten und Erfolgserlebnissen bei uns bleiben. Dann haben alle einen schönen Abend gehabt. Derjenige, der sich eine ansteckt und der, der den Sieg mit nach Hause nimmt.“ Neapels Coach amüsierte das Thema: „Das Zimmer ist jetzt bestimmt nicht nur für mich, sondern für alle Raucher aus dem Verein. Da man da rauchen kann, werden wir das bestimmt ausnutzen“, sagte Sarri.

DURCHKLICKEN: Raucherkabine für Neapel-Coach Sarri In den Katakomben der Red Bull Arena wurde im Vorfeld der Europa-League-Partie zwischen RB Leipzig und dem SSC Neapel eine Raucherkabine eingebaut. Nutznießer: Napoli-Coach und Raucher Sarri. In den Katakomben der Red Bull Arena wurde im Vorfeld der Europa-League-Partie zwischen RB Leipzig und dem SSC Neapel eine Raucherkabine eingebaut. Nutznießer: Napoli-Coach und Raucher Sarri. In den Katakomben der Red Bull Arena wurde im Vorfeld der Europa-League-Partie zwischen RB Leipzig und dem SSC Neapel eine Raucherkabine eingebaut. Nutznießer: Napoli-Coach und Raucher Sarri. © Guido Schäfer In den Katakomben der Red Bull Arena wurde im Vorfeld der Europa-League-Partie zwischen RB Leipzig und dem SSC Neapel eine Raucherkabine eingebaut. Nutznießer: Napoli-Coach und Raucher Sarri. In den Katakomben der Red Bull Arena wurde im Vorfeld der Europa-League-Partie zwischen RB Leipzig und dem SSC Neapel eine Raucherkabine eingebaut. Nutznießer: Napoli-Coach und Raucher Sarri. © Guido Schäfer

RB: Zwei fallen aus – zwei kehren zurück

JETZT Durchklicken: Die Bilder zum Hinspiel! SSC Neapel - RB Leipzig (1:3) (Getty Images) SSC Neapel - RB Leipzig (1:3) (Getty Images) SSC Neapel - RB Leipzig (1:3) (Getty Images) SSC Neapel - RB Leipzig (1:3) (Getty Images) SSC Neapel - RB Leipzig (1:3) (Getty Images) SSC Neapel - RB Leipzig (1:3) (Getty Images) SSC Neapel - RB Leipzig (1:3) (Getty Images) © Getty Images SSC Neapel - RB Leipzig (1:3) (Getty Images) SSC Neapel - RB Leipzig (1:3) (Getty Images) © Getty Images SSC Neapel - RB Leipzig (1:3) (Getty Images) SSC Neapel - RB Leipzig (1:3) (Getty Images) SSC Neapel - RB Leipzig (1:3) (Getty Images) SSC Neapel - RB Leipzig (1:3) (Getty Images) SSC Neapel - RB Leipzig (1:3) (Getty Images) SSC Neapel - RB Leipzig (1:3) (Getty Images) SSC Neapel - RB Leipzig (1:3) (Getty Images) SSC Neapel - RB Leipzig (1:3) (Getty Images) SSC Neapel - RB Leipzig (1:3) (Getty Images) SSC Neapel - RB Leipzig (1:3) (Getty Images) SSC Neapel - RB Leipzig (1:3) (Getty Images) © Getty Images SSC Neapel - RB Leipzig (1:3) (Getty Images) SSC Neapel - RB Leipzig (1:3) (Getty Images) SSC Neapel - RB Leipzig (1:3) (Getty Images) SSC Neapel - RB Leipzig (1:3) (Getty Images) SSC Neapel - RB Leipzig (1:3) (Getty Images) SSC Neapel - RB Leipzig (1:3) (Getty Images) SSC Neapel - RB Leipzig (1:3) (Getty Images) SSC Neapel - RB Leipzig (1:3) (Getty Images) © Getty Images SSC Neapel - RB Leipzig (1:3) (Getty Images) SSC Neapel - RB Leipzig (1:3) (Getty Images) SSC Neapel - RB Leipzig (1:3) (Getty Images) SSC Neapel - RB Leipzig (1:3) (Getty Images) SSC Neapel - RB Leipzig (1:3) (Getty Images) SSC Neapel - RB Leipzig (1:3) (Getty Images) SSC Neapel - RB Leipzig (1:3) (Getty Images) SSC Neapel - RB Leipzig (1:3) (Getty Images) SSC Neapel - RB Leipzig (1:3) (Getty Images) SSC Neapel - RB Leipzig (1:3) (Getty Images) SSC Neapel - RB Leipzig (1:3) (Getty Images) SSC Neapel - RB Leipzig (1:3) (Getty Images) SSC Neapel - RB Leipzig (1:3) (Getty Images)

Erreichen die Leipziger das Achtelfinale in der Europa League, ist bereits am Freitag klar, wohin die Reise in der nächsten Runde geht. Ab 13 Uhr findet im schweizerischen Nyon die Auslosung statt. Spieltermine sind der 8. und 15. März.

KOMMENTIEREN