Kein Spieler spricht: Hannover 96 will für den Erfolg schweigen

Im großen Trubel wird es plötzlich ruhig. Nicht über, dafür bei 96. In der Krise will diese Woche kein Spieler mit Zeitung, Radio und Co. reden. Keiner spricht – für den Erfolg! Mit dem selbstauferlegten Schweigegelübde soll der Fokus noch mehr auf das Spiel am Sonntag (15.30 Uhr) in Mainz gelegt werden. Auch beim Trainingsauftakt in der so wichtigen Woche lief am Dienstag ein bisschen was anders.