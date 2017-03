"Kein Verständnis dafür": 96-Fans beschädigen bei Regionalliga-Derby eigenes Stadion

Es waren hässliche Szenen, die sich am Montagabend am Rande des kleinen Niedersachsenderbys zwischen der U21 von Hannover 96 und Eintracht Braunschweig im neuen Stadion an der Eilenriede abspielten. 96-Chaoten im Publikum bewarfen die Braunschweiger Spieler bei Ecken und Freistößen mit vollen Getränkebechern sowie Feuerzeugen - begleitet von üblen Gesängen. Eine Rakete flog in Richtung des Gäste-Torwart, ein am Spielfeldrand explodierender Böller kurz nach dem 1:3 in der 84. Minute sorgte für eine Spielunterbrechung. "Mehr Hass" stand auf einem Plakat im 96-Fanblock. Was das bedeuten soll, bekamen die Braunschweiger über 90 Minuten zu spüren.