Keine Angst vor Schalker Hexenkessel – „Werden Werner in Topform sehen“

Die Königsblauen hinken ihren Erwartungen als Tabellenelfter hinterher, verloren vergangenes Wochenende beim Schlusslicht Darmstadt und scheiterten am Donnerstagabend trotz starker Leistung im Viertelfinale der Europa League nach Verlängerung an Ajax Amsterdam. „Was ihnen gefehlt hat, spiegelt deren Saison wider. Sie belohnen sich für ihren Aufwand zu wenig“, meint Ralph Hasenhüttl.

Leipzig. Der April steht für Unberechenbarkeit, zumindest beim Wetter. Für RB Leipzig ist es hingegen ein perfekter Monat: Zwölf Punkte aus vier Spielen, ein Torverhältnis von 12:2 – besser geht´s kaum. Kein Team der Bundesliga hat in diesem Zeitraum so geglänzt. Ganz anders die Stimmung beim nächsten Gegner Schalke 04.

„Sehr, sehr lautes Stadion"

Obwohl beide Teams in der Tabelle 24 Punkte trennen, ist für die Elf aus dem Ruhrpott noch die Qualifikation für Europa möglich. Im Gegensatz zu RB steht das Team von Markus Weinzierl aber mächtig unter Druck, denn auch bis zum Abstiegs-Relegationsplatz sind es nur fünf Zähler.

Vor allem die Unterstützung der eigenen Fans, scheint das Team im Ruhrpott immer wieder zu Höchstleistungen anzutreiben. Die letzten Ergebnisse: 4:1 gegen Wolfsburg, 1:1 gegen Dortmund, 3:0 gegen Augsburg, wettbewerbsübergreifend seit sieben Partien in der Veltins-Arena ungeschlagen. Hasenhüttl erwartet „ein sehr, sehr lautes Stadion, wo es von außen schwer ist, zu coachen, weil dort eine brutale Stimmung herrscht.“ Dass dem Coach nicht bange sein muss, zeigt die Auswärtsbilanz, in der nur Bayern vor den Leipzigern steht. „Wir haben schon oft bewiesen, dass wir vor nichts Angst haben und uns auf solche Spiele freuen“, sagt der Österreicher.

Werner ist „reifer geworden“

Zudem plagen den Gastgeber Personalsorgen. In der Abwehr muss Coach Weinzierl umbauen, denn nach Sead Kolasinac, der beim 2:1-Sieg der Leipziger im Hinspiel ein Eigentor erzielte, fällt auch Thilo Kehrer wegen einer Roten Karte aus. Hasenhüttl kann aus den Vollen schöpfen, denn Abwehrchef Willi Orban kehrt nach seiner Gelb-Rot-Sperre zurück. Auf die erste Elf hat sich der Chef noch nicht festgelegt, denn „das Selbstvertrauen ist bei allen durch die letzten Siege gewachsen und jeder will in der heißen Phase der Saison dabei sein.“

Fest steht, dass Timo Werner trotz Schwalbe im Hinspiel von Beginn an das Vertrauen bekommt. „Er hat ja vier Gelbe Karten gehabt. Wenn er es sich nicht zugetraut hätte auf Schalke zu spielen, wäre für ihn nichts leichter gewesen, als sich im letzten Spiel die fünfte Gelbe Karte zu holen“, sagt sein Trainer.