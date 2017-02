Keine Liebe auf den ersten Blick: Bobic-Rückkehr in die „In-Ordnung-Stadt“

Kurz vor Transferschluss war Bobic damals von Borussia Dortmund zu Hannover 96 gewechselt, heute weiß man: Ohne seine 14 Saisontore (in 27 Partien) wäre 96 damals direkt nach dem Aufstieg wieder abgestiegen.

Fredi Bobic war im Sommer 2002 gerade erst ein paar Wochen in Hannover, da machte er der Stadt ein, na ja ... irgendwie sollte es wohl ein Kompliment sein. „Es gibt eine Menge deutscher Städte, die hässlicher sind“, sagte Bobic. „Wenn man sich ein bisschen umguckt, geht die Stadt schon in Ordnung.“

In der Woche vor einem Spieltag ließ es der Stürmer oft ruhiger angehen, die Kollegen witzelten manchmal über das „VIP-Training“ von Bobic. Doch spätestens zur Abschlusseinheit war der heute 45-Jährige wieder voll dabei. Nach nur einer Saison zog er weiter nach Berlin – seine gute Form hatte er in Hannover vergessen. In 54 Einsätzen für Hertha BSC traf Bobic nur achtmal.

Bei 96 war er später immer mal als Sportdirektor im Gespräch. Zum DFB-Pokal-Achtelfinale kehrt er als Sportvorstand von Eintracht Frankfurt für einen Abend in die „In-Ordnung-Stadt“ zurück. Instinktsicher wie bei 96 vor dem Tor zeigt er sich in Frankfurt bei Transfers.