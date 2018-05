Keine Schalke-Verabschiedung für Max Meyer! Heidel: "Er ist im Urlaub"

Leon Goretzka wird verabschiedet, Marko Pjaca auch - Max Meyer aber nicht. Das erklärte Christian Heidel, der Manager des FC Schalke 04 , auf der Pressekonferenz vor dem letzten Saisonspiel des Vizemeisters am Samstag gegen Eintracht Frankfurt. Das Eigengewächs hatte vor einigen Wochen für einen handfesten Eklat gesorgt, weil es die Bosse Heidel und Clemens Tönnies in einem Interview heftig attackiert hatte.

Bleibt Oldie Sascha Riether?

Meyer hatte in den vergangenen Monaten mehrfach Vertragsangebote der Schalker abgelehnt, zuletzt eines, das ihm 5,5 Millionen Euro Jahresgehalt eingebracht hätte. Der 22-Jährige kam 2009 aus der Jugend des MSV Duisburg nach Gelsenkirchen und absolvierte in den letzten Jahren 192 Spiele für die "Knappen". Trainer Domenico Tedesco hatte den Offensivmann in dieser Saison erfolgreich zum defensiven Abräumer umgeschult.