"Keinen Kratzer abbekommen": Ex-Torhüter überlebt Brücken-Unglück in Genua

Nach dem Brückenunglück in Italien gab es den ganzen traurige Nachrichten. Ein ehemaliger Fußballer sorgt aber für eine Wunder-Geschichte: Der ehemalige Torhüter von Cagliari Calcio Davide Capello befand sich zum Unglückszeitpunkt direkt auf der Brücke - und hat den Einsturz auf wundersame Art und Weise überlebt.

Bei dem Einsturz der Morandi-Brücke haben nach derzeitigem Stand mindestens 20 Personen ihr Leben verloren. Capello hatte Glück, obwohl er mitten auf der Brücke war. Er überlebte den Sturz komplett unversehrt. Der 36-jährige ehemalige Spieler von Cagliari Calcio rief im Auto feststeckend erst einmal seinen Vater an: "Papa, eine Brücke ist eingestürzt und ich bin mit dem Auto abgestürzt. Keine Sorge, ich bin in Sicherheit." Rettungskräfte befreiten Capello dann aus seinem Auto und brachten ihn in ein Krankenhaus.