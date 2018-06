Keiner für die Innenverteidigung: Das plant Hannover 96 mit Neuzugang Walace

Doch wie das so ist beim HSV – schwuppdiwupp war der nächste Trainer da. Christian Titz wollte Walace in die Innenverteidigung stellen. Der weigerte sich, dorthin zu gehen, und wurde erst auf Zeit zur Reserve strafversetzt. Als er dann noch das Training dort schwänzte und zum Shoppen nach Mailand fuhr, wurde er bis zum Saisonende und dem Abstieg suspendiert .

Der Brasilianer hat seinen Ruf ruiniert nach eineinhalb Jahren in Hamburg. Im Januar wollte er einen Wechsel in seine Heimat erzwingen, weil er mit Trainer Markus Gisdol nicht klarkam. Walace musste bleiben, mit Bernd Hollerbach wurde ein Walace-Förderer Trainer. „Ich spüre nun mehr Vertrauen“, sagte er.

Walace bei 96 im defensiven Mittelfeld

Und nun ist er in Hannover angekommen. Hier will der Brasilianer zeigen, dass er eben kein Stinkstiefel ist. „Walace wollte unbedingt in Deutschland und der Bundesliga bleiben, um beweisen zu können, dass er sportlich und charakterlich jemand ist, auf den eine Mannschaft zählen kann“, sagt Horst Heldt: „Dieser Ehrgeiz impo­niert uns.“

Eine wichtige Rolle bei der Resozialisierung wird der Trainer spielen, wie seine HSV-Historie zeigt. An­dré Breitenreiter wird Walace auch wunschgemäß im de­fensiven Mittelfeld aufstellen.