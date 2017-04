Keita-Doppelpack und Coltorti-Premiere: RB Leipzig trumpft gegen Darmstadt auf

Leipzig. Champions-League-Aspirant RB Leipzig kann die Verfolger aus Dortmund und Hoffenheim auf Distanz halten. Mit dem 4:0 (1:0) gegen das Schlusslicht SV Darmstadt feiert das Team von Trainer Ralph Hasenhüttl am Samstag nach drei sieglosen Spielen wieder einen Erfolg in der Bundesliga und verteidigt den zweiten Tabellenplatz. Die Siegtreffer vor knapp 40.000 Zuschauern erzielen Naby Keita (12.,80.), Emil Forsberg (67.) und Willi Orban (79.).

RB-Coach Hasenhüttl ist nach der Partie sichtlich erleichtert und sagt: „Wir haben einige Chancen zu viel zugelassen. Aber das 2:0 war der Knackpunkt. Meine Mannschaft ist heute sehr konzentriert und fokussiert ins Spiel gegangen. Wir wollten uns unbedingt frühzeitig belohnen und die schwere Phase aus den letzten Spielen beenden.“ Darmstadts Trainer Torsten Frings, dessen Mannschaft nach dem Spieltag 14 Punkte Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz hat, meint: „Das 4:0 ist ein Stück weit zu hoch ausgefallen. Ich dachte teilweise, ich bin bei der versteckten Kamera. Es war so bitter. Wenn du dir gegen so eine starke Mannschaft so tolle Chancen herausspielst, dann musst du sie auch nutzen.“