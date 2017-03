Keitas Kumpels bauen den Nationalspieler auf

Anzeige

Leipzig. Naby Keita benötigt ein Wohlfühlumfeld, um Bestleistung zu bringen. Seine Familie lebt in Guinea, dafür wohnen seine drei besten Kumpels inzwischen in Leipzig. Sidick und Mohamed warteten am Dienstag beim Training am Cottaweg hinter dem Zaun, riefen sich mit dem Mittelfeldass vor der Übungseinheit noch ein paar Sprüche in ihrer Muttersprache französisch zu. Der 22-Jährige stand das erste Mal nach seinem Kreislaufkollaps vor anderthalb Wochen wieder auf dem Rasen. Keita spielte ein paar Bälle, lief einige Runden auf dem Platz. Die Ursache für den Zusammenbruch ist weiterhin unklar. Wie der Kicker berichtet, sind alle Untersuchungen beim Mittelfeldspieler ohne negative Befunde verlaufen, allerdings stehen noch Ergebnisse von Bluttests aus.

Geht es dem aufstrebenden Fußballstar wirklich gut? „Ja, er ist wieder fit“, sagt Sidick. Sein Kumpel muss es eigentlich wissen. Denn die beiden kennen sich bereits seit ihrer Kindheit und aus der gemeinsamen Heimat Conakry, der Hauptstadt Guineas. Im Mannschaftstraining mit den verbliebenen neun Feldspielerin und drei Torhütern stand Keita in der ersten Einheit der Länderspielpause allerdings noch nicht. Coach Ralph Hasenhüttl sagt: „Er hat keine Probleme, aber wir werden ihn behutsam aufbauen.“ In Absprache mit dem guineischen Verband ist er deshalb auch am Cottaweg geblieben, verpasst die Testspiele gegen Gabun und Kamerun.

Doch Keita ist nicht der einzige daheim gebliebene Nationalspieler. Für Yussuf Poulsen steht nach seinem Muskelbündelriss ebenfalls die vollständige Genesung im Vordergrund. In Leipzig ackert der dänische Stürmer um die Rückkehr am 1. April gegen das Bundesligaschlusslicht Darmstadt. Ob es wirklich reicht, ist ungewiss. Der Trainer meint: „Ein Einsatz ist möglich, wenn er Anfang nächster Woche wieder voll mit dem Team trainieren kann.“ Am Dienstag stand er noch nicht auf dem Platz.

