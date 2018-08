Als Courtois-Ersatz: Chelsea vor Rekord-Transfer von Bilbaos Kepa Arrizabalaga

Der FC Chelsea hat offenbar bereits einen Ersatz für seinen abwanderungswilligen Torwart Thibaut Courtois gefunden: Laut der spanischen AS steht der Verein aus London unmittelbar vor der Verpflichtung von Athletic Bilbaos Kepa Arrizabalaga - und das für eine Rekordsumme! Demnach ist der FC Chelsea bereit die Ausstiegsklausel des 23-jährigen Spaniers in Höhe von 80 Millionen Euro zu bezahlen und "Kepa" damit zum teuersten Torhüter aller Zeiten zu machen. Chelseas aktueller Stammtorhüter Thibaut Courtois war am Montag und am Dienstag dem Training der Blues ferngeblieben. Mit der Aktion will der belgische WM-Dritte offenbar einen Wechsel zu Real Madrid forcieren.