Rotes Kleid und Tanz mit Djokovic: So feiert Kerber den Wimbledon-Sieg

An diesem Montag stand für die Schleswig-Holsteinerin der Rückflug in ihren Wohnort nach Polen an. In Deutschland wird Kerber erstmals nach ihrem Final-Erfolg über Serena Williams aus den USA am Dienstag auftreten. Dann findet in Stuttgart nach der Rückkehr vom bedeutendsten Tennis-Turnier der Welt eine Pressekonferenz statt. Mit ihrem Titel hat sich Kerber auch in der Weltrangliste wieder verbessert: Vom zehnten Platz rückt die gebürtige Bremerin in der am Montag veröffentlichten Rangliste auf den 4. Platz vor.