Kerem Demirbay nimmt Mesut Özil in Schutz: "Er trägt das deutsche Trikot mit Stolz"

Der Confed-Cup-Sieger von der TSG Hoffenheim reagiert auf die anhaltende Kritik an Nationalspieler-Kollege Mesut Özil, der wegen eines umstrittenen Treffens mit dem türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan seit Wochen unter Druck steht.

Anzeige

Confed-Cup-Sieger Kerim Demirbay hofft auf eine Rückkehr in die deutsche Nationalmannschaft. „Das ist mein Ziel. Ich wünsche es mir und werde alles dafür tun“, sagte der Profi der TSG Hoffenheim dem Kicker.

Der 25-Jährige, der auch zwölf Jugendländerspiele für die Türkei bestritten hat, nahm in dem Interview auch Mesut Özil in der emotionalen Debatte um die Erdogan-Fotos in Schutz. „Wenn alles gut läuft, ist alles immer gut, aber wenn es nicht läuft, finde ich es übel, Einzelne herauszunehmen“, sagt Demirbay. Man müsse nicht immer alles pauschal infrage stellen. „Mesut trägt das Trikot mit Stolz, genau wie ich und jeder andere das Trikot mit Stolz trägt“, sagte der zweimalige deutsche A-Nationalspieler.

Alle Bundesliga-Trikots im Überblick James Rodriguez, Bastian Oczipka und Edgar Prib präsentieren die neuen Trikots ihrer Vereine © Getty/imago/Montage FC Bayern München (heim) © FC Bayern München FC Schalke 04 (heim) © FC Schalke 04 FC Schalke 04 (auswärts) © FC Schalke 04 TSG 1899 Hoffenheim (heim) © TSG 1899 Hoffenheim TSG 1899 Hoffenheim (auswärts) © TSG 1899 Hoffenheim TSG 1899 Hoffenheim (ausweich) © TSG 1899 Hoffenheim Borussia Dortmund (heim) © Borussia Dortmund Borussia Dortmund (ausweich) © Borussia Dortmund Bayer Leverkusen (heim) © Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen (international) © Bayer Leverkusen RB Leipzig (heim) © RB Leipzig RB Leipzig (auswärts) © RB Leipzig VfB Stuttgart (heim) © VfB Stuttgart VfB Stuttgart (auswärts) © VfB Stuttgart VfB Stuttgart (ausweich) © VfB Stuttgart Eintracht Frankfurt (heim) © Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt (auswärts) © Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt (ausweich) © Eintracht Frankfurt Borussia Mönchengladbach (heim) © Borussia Mönchengladbach Borussia Möchengladbach (auswärts) © Borussia Mönchengladbach Hertha BSC (heim) © Hertha BSC Hertha BSC (auswärts) © Hertha BSC Werder Bremen (heim) © Werder Bremen Werder Bremen (auswärts) © Werder Bremen Werder Bremen (ausweich) © Werder Bremen FC Augsburg (heim) © FC Augsburg FC Augsburg (auswärts) © FC Augsburg FC Augsburg (ausweich) © FC Augsburg Hannover 96 (heim) © Hannover 96 Hannover 96 (auswärts) © Hannover 96 Hannover 96 (ausweich) © Hannover 96 FSV Mainz 05 (heim) © FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 (auswärts) © FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 (ausweich) © FSV Mainz 05 SC Freiburg (heim) © SC Freiburg VfL Wolfsburg (heim) © VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg (auswärts) © VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg (ausweich) © VfL Wolfsburg Fortuna Düsseldorf (heim) © Fortuna Düsseldorf 1. FC Nürnberg (heim) © 1. FC Nürnberg 1. FC Nürnberg (auswärts) © 1. FC Nürnberg

Anzeige

"Ich habe das Foto nicht zu beurteilen"

Der wie Özil aus Gelsenkirchen stammende Demirbay sagte weiter: „Was das Foto angeht: Ich habe das nicht zu beurteilen. Jeder ist für sich selbst verantwortlich und Mesut in der Situation noch für viel mehr. Aber was gewisse Teile der Kritik angeht: Dieser Spieler hat so viel für die Nationalmannschaft geleistet. Er hat vielleicht nicht die WM gespielt, die man sich vorgestellt hat, aber das haben andere auch nicht.“

Sowohl Nationalmannschafts-Manager Oliver Bierhoff als auch DFB-Präsident Reinhard Grindel hatten Özil scharf kritisiert - allerdings erst nach der WM. Man hätte überlegen müssen, „ob man sportlich auf ihn verzichtet“, sagte Bierhoff in einem Interview mit der Welt im Hinblick auf die WM-Nominierung des Weltmeisters. Dafür hatte Bierhoff seinerseits scharfe Gegenreaktionen provoziert.