Kevin De Bruyne erneut schwerer verletzt? Manchester City bangt um den belgischen Superstar

Es war die Rückkehr des verlorenen Sohnes, als Cesc Fabregas im Sommer 2011 zum FC Barcelona zurückkehrte. Der zentrale Mittelfeldspieler wurde in La Masia ausgebildet, wagte jedoch früh den Schritt zum FC Arsenal. Unter Pep Guardiola wurde er bei Barca wieder wichtig, kam allerdings an Busquets, Xavi und Iniesta nie so recht vorbei. Als Guardiola weg war, floh auch Fabregas - und schloss sich dem FC Chelsea an. Transferkosten: 34 Millionen Euro © imago