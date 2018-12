"Er bringt alles mit, was ein Keeper braucht": Kevin Götz ist bei Waspo auf dem Sprung 

Bei seinem ersten Einsatz in der Champions League für Meister Waspo 98 wurde Götz nach der Halbzeit eingewechselt und zeigte gegen Jug Dubrovnik eine gute Leistung. Er kassierte bei der 7:14-Pleite zwar fünf Tore, war aber schuldlos. „Ich hatte Spaß, obwohl es für uns keine schöne Partie war“, sagt der Nationalspieler. Die Bundesligapartie am Sonnabend um 16 Uhr beim Duisburger SV 98 wird leichter.

International hat Waspos Ersatztorwart (hinter Moritz Schenkel) schon reichlich Erfahrung. Zuletzt spielte er in allen drei Weltligapartien für Deutschland, jüngst war es ein Viertel in Moskau bei der 8:14-Pleite gegen Russland. Götz, der von Kooperationspartner Whit­e Sharks zu Waspo gewechselt war, gilt als trainingsfleißig und zuverlässig. „Kevin bringt alles mit, was ein Keeper braucht“, lobt Waspo-Chef Bernd Seidensticker.

Sprunghaft nur im Wasser

So sprunghaft, wie sich der Schlussmann im Wasser zeigt, ist er sonst nicht. Heute auf den Tag ist er fünf Jahre mit seiner Freundin Mareike Schleusner zusammen, das Paar hat eine Wohnung in der List gefunden und zieht nun zusammen. Götz studiert an der Leibniz-Universität und will Gymnasiallehrer für Sport und Deutsch werden.