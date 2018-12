Ex-Nationalspieler Kevin Großkreutz fiebert schon jetzt dem Bundesliga-Derby zwischen Schalke 04 und seiner großen Liebe Borussia Dortmund am kommenden Samstag entgegen und hat vom etwaigen Verlauf der Partie bereits klare Vorstellungen. "Ich hoffe natürlich, dass Dortmund gewinnt. Vielleicht so ein 2:0 oder 3:0. Das wäre perfekt und dann kann ganz Dortmund feiern", sagte der BVB-Fanliebling, der seit dieser Saison für den Drittligisten KFC Uerdingen aufläuft , bei Sport1. Angesprochen auf die momentane Stärke seines Ex-Klubs, der die Tabelle derzeit mit sieben Punkten vor Borussia Mönchengladbach anführt, wird der Weltmeister von 2014 geradezu euphorisch.

"Sie machen es im Moment sehr gut, die erinnern mich ein bisschen an unsere Zeiten, super hungrige Truppe, die Gas gibt. Sie stehen zu Recht da oben, aber müssen weiter durchziehen", meinte Großkreutz, der zwischen 2009 und 2015 insgesamt 236 Pflichtspiele für den BVB bestritt. Er wurde mit dem Klub, für den er bereits seit seiner Kindheit schwärmt, zweimal Deutscher Meister und einmal DFB-Pokalsieger: "Dass es mein Verein ist, ist ja kein Geheimnis. Ich werde diesem Verein immer die Treue halten."

Großkreutz drückt besonders Kagawa die Daumen

Einem ehemaligen Kollegen drückt er am kommenden Wochenende besonders die Daumen: Shini Kagawa, den Großkreutz als seinen besten Kumpel im aktuellen BVB-Kader sieht. "Mein kleiner Freund Kagawa Shinji. Ich hoffe, der spielt am Samstag irgendwie - weil Derby kann er ganz gut", sagte der 30-Jährige. Allerdings hat Kagawa, der bisher acht Derbys betritt und dabei viermal traf, unter Dortmunds neuem Trainer Lucien Favre derzeit einen schweren Stand. Er kam in der laufenden Saison nur zu zwei Bundesliga-Einsätzen und gilt als potenzieller Abgang für die nächste Transferperiode.