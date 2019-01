Wirbel um Kevin Großkreutz: Ex-BVB-Star aus Halle verwiesen

Seit dieser Saison ist Kevin Großkreutz in Doppelfunktion im Fußball-Geschäft unterwegs: Einerseits als Profi des Drittligisten KFC Uerdingen (18 von 20 Pflichtspielen absolviert) und außerdem als Mitglied des Trainer-Teams seines Heimatvereins VfL Kemminghausen, der in der Landesliga spielt. In seiner Trainer-Funktion hat Großkreutz laut Ruhr Nachrichten nun für Ärger gesorgt. Er soll beim Hallenturnier um die Dortmunder Stadtmeisterschaft mit dem Schiedsrichter aneinander geraten und danach mit einem Innenraumverbot belegt worden sein.