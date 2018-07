Kevin Großkreutz verrät: Das sagte mir Klopp nach meinem Uerdingen-Wechsel

Ein Weltmeister in der 3. Liga? Der Wechsel von Kevin Großkreutz zum KFC Uerdingen sorgte vielerorts für Verwunderung und Kopfschütteln. Nicht so bei Jürgen Klopp. Der Star-Trainer des Champions-League-Finalisten FC Liverpool, mit dem Großkreutz beim BVB zwei Deutsche Meisterschaften gewann, beglückwünschte seinen früheren Schützling zu seinem neuen Klub. „Er hat mir zum Wechsel nach Uerdingen gratuliert und gesagt, dass ich jetzt Gas geben soll“, sagte Großkreutz der Rheinischen Post: „Jürgen Klopp ist über die Jahre sogar zu einem Freund geworden.“

Ronaldo-Wechsel zu Juventus: So reagieren Khedira, Kroos und Co.

Bericht: Bayern lockt Arp mit Mega-Gehalt - HSV will höhere Ablöse

Großkreutz: „Ein Aufstieg sollte es schon sein“

Für den 29-Jährigen waren neben sportlichen auch private Gründe entscheidend für den Gang in die 3. Liga: „Das Konzept, das hier verfolgt wird, hat mich überzeugt. Ich glaube, dass ich helfen kann, die Ziele zu erreichen." Großkreutz definierte auch seine eigenen Ansprüche beim ambitionierten KFC, der erstmals seit 2005 wieder in der dritten Liga spielt: „Ich habe in Uerdingen für drei Jahre unterschrieben, und ein Aufstieg sollte es schon sein.“

Nach den zwischenzeitlichen Stationen Istanbul, Stuttgart und Darmstadt könne er jetzt auch wieder in seiner Heimat Dortmund wohnen. „Ich bin verheiratet, habe eine zweijährige Tochter“, erklärte der Weltmeister von 2014.