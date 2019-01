Kevin Großkreutz: "Wenn das so weitergeht, wird der Fußball irgendwann hinüber sein"

Kevin Großkreutz ist eine echte Marke: Der Weltmeister von 2014 gehört zu den beliebtesten Fußballern Deutschlands - obwohl (oder gerade weil?) er immer offen das ausspricht, was er denkt. Der langjährige BVB-Spieler, in Dortmund nach wie vor ein lebendes Denkmal, spielt inzwischen für den KFC Uerdingen 05 in der 3. Liga - und bemängelt in einem Interview mit Focus Online, dass es nur noch wenige "Typen" im deutschen Fußball gibt.

Großkreutz kritisiert "viel zu hohe" Ablösesummen im Profifußball

Großkreutz über 'Goldsteak-Affäre' um Franck Ribéry: "In Amerika hätten sich geklatscht dafür"

Was man mit seinem eigenen Geld abstelle, sei jedem selbst überlassen, urteilte Großkreutz. Bei Ribéry habe es sofort Neid gegeben: "In Amerika hätten sie geklatscht dafür. Jeder kann machen was er will, er hat das Recht dazu. Ich finde nichts Schlimmes dabei." Und weiter: "Davon ab, dass er es ja nicht selbst zahlen musste. Aber selbst wenn er es bezahlt hätte, ist es scheißegal, weil er mit seinem Geld machen kann, was er möchte. Was danach passiert ist, da kann man drüber streiten."