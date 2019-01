Kevin Kampl bei RB Leipzig zurück auf dem Trainingsplatz

Ob der Leistungsträger für das Testspiel am kommenden Samstag in der Red Bull Arena gegen den türkischen Meister Galatasaray Istanbul oder am Sonntag auf dem Trainingsgelände gegen den Wolfsberger AC aus der österreichischen ersten Liga infrage kommt, ist noch offen. Rückrundenstart ist für die Leipziger am 19. Januar mit einem Heimspiel gegen Spitzenreiter Borussia Dortmund.