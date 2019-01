Das einstige Top-Talent Kevin Pannewitz kann seinen Rauswurf beim Drittligisten Carl Zeiss Jena nicht nachvollziehen und will offenbar juristisch gegen seine Kündigung vorgehen. "Ich habe eine Familie, Frau und Kind, ich bin durch das Verhalten von Jena völlig vor den Kopf gestoßen. Der Verein hat mich bei der ersten Gelegenheit abgeschossen, dagegen gehen wir vor", sagte der 27-Jährige der Bild: "Soweit ich informiert bin, ist die Kündigungs-Schutzklage schon an Jena versendet. Es gibt keine richtigen Gründe für die Entlassung. Ich kann nicht wegen Übergewichts entlassen werden."

Pannewitz verweist auf Trainingspause wegen Erkrankung

Der frühere Wolfsburger verweist zudem darauf, dass er in den letzten beiden Wochen vor seinem Urlaub und zu Beginn der Winterpause krank gewesen sei. Deshalb habe er nicht trainieren können. "Es wird ja so dargestellt, als hätte ich im Urlaub hemmungslos gelebt, gefressen. Das ist völlig falsch. Ich konnte nicht trainieren, habe danach normal weitergegessen. Leider bin ich so veranlagt, dass sich das bei mir schnell bemerkbar macht", sagt Pannewitz, dem seit Kurzem der ehemalige Lewandowski-Berater Maik Barthel zur Seite steht. Dieser hatte sich nach der Jenaer Trennung von Pannewitz ebenfalls zu Wort gemeldet und die soziale Kompetenz des Vereins in Frage gestellt.