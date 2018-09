Kevin-Prince Boateng enthüllt: Deshalb spielte er nie für Deutschland

Spätestens mit dem Frankfurter Pokalsieg hat Kevin-Prince Boateng unter Beweis gestellt, dass er nicht nur meinungsstark ist, sondern auch ein starker Fußballer, der auf dem Platz vorangeht. Qualitäten, mit denen der Mittelstürmer durchaus Chancen in der deutschen Nationalmannschaft gehabt hätte. Doch, obwohl er von der U15 an alle deutschen Jugendnationalmannschaften durchlaufen hatte, spielte Boateng nie eine Partie für die deutsche A-Nationalmannschaft. Stattdessen entschied er sich 2010 für die Nationalmannschaft Ghanas.

In einem Interview mit der italienischen Gazzetta dello Sport verrät Boateng jetzt warum: "Ich wollte für mein Land spielen, um zu vertreten, was ich bin und darum habe ich mich für Ghana entschieden. Ich bin glücklich, weil ich damit meine Herkunft entdecken konnte". Er habe es "null" bereut, nicht für Deutschland gespielt zu haben, so der 31-Jährige, der seit diesem Sommer für Sassuolo Calcio in der Serie A spielt. "Ich hatte keinen Platz bei Deutschland, weil ich sage, was ich denke. Damals wollte man das nicht."