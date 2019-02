Böse Überraschung für Kevin-Prince Boateng! Kurz nach der Freude über den 1:0-Sieg seines FC Barcelona gegen Real Valladolid erlebte der 31-Jährige offenbar einen privaten Schock: Das Haus des Mittelfeldspielers in der spanischen Metropole sei während der Begegnung am Samstagabend ausgeraubt worden, berichtet die Zeitung Mundo Deportivo. Die unbekannten Täter hätten unter anderem Juwelen im Wert von insgesamt rund 300.000 Euro sowie auch Bargeld erbeutet, hieß es.

Der gebürtige Berliner Boateng hatte zuvor seinen ersten Einsatz für Barça in der spanischen Liga sowie sein erstes Spiel im Camp Nou gefeiert. Er spielte von Anfang an und wurde in der 60. Minute durch Luis Suárez ersetzt. Die Einbrecher vermiesten dem Deutsch-Ghanaer also einen ganz besonderen Tag.