Kevin-Prince-Boateng über die FC-Bayern-Krise und Niko Kovac: "Sollte man positiv sehen"

Von den Bolzplätzen Berlins aus in die weite Welt: Kevin-Prince Boateng ist inzwischen 31 Jahre alt und spielt für den italienischen Erstliga-Klub US Sassuolo Calcio. Im Interview mit der Sport Bild blickt er allerdings auf die aktuelle und die vergangene Bundesliga-Saison zurück. Dabei schaut er vor allem auf seinen ehemaligen Trainer Niko Kovac, der in diesem Sommer von der Eintracht zum FC Bayern München wechselte.

Mit Frankfurt feierte er große Erfolge, beim deutschen Rekordmeister hat es Kovac, der genau wie Boateng in Berlin geboren wurde, schwer: Nach 11. Spieltagen in der Bundesliga steht er mit dem erfolgsverwöhnten Verein nur auf dem 5. Platz in der Bundesliga.