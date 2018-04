Boateng über Bayern-Kandidat Kovac: "Er macht jeden Spieler besser"

Boateng und Kovac kämpfen mit den Hessen in dieser Saison völlig überraschend um die Qualifikation für die Champions League. Für Boateng ein klarer Verdienst des Coaches: "Ich hatte auch noch nie einen Trainer, der dich so gut auf den Gegner vorbereitet. Wenn du eins zu eins das machst, was er sagt, wird das Spiel erfolgreich sein." Er selbst habe unter Kovac vor allem im Bereich der Fitness zu seiner Top-Form gefunden, berichtet Boateng.

Bei all dem Lob für Kovac erlebte Boateng in seiner Karriere noch einen anderen Coach, der ihn offenbar tief beeindruckte: Jürgen Klopp. Über den heutigen Trainer des FC Liverpool, mit dem er 2009 bei Borussia Dortmund zusammengearbeitet hatte, sagte der ehemalige Nationalspieler Ghanas: "Er ist ja einer, der ehrliche Worte findet, das war perfekt für mich. Er hat mich so genommen, wie ich bin, hat auch nicht versucht, mich zu verbiegen. Deswegen habe ich mich bei ihm so wohlgefühlt. Er war der Beste, den ich je hatte. Nicht nur als Trainer, sondern auch als Mensch."