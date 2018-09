"Ich spreche aus Erfahrung": Kevin-Prince Boateng über Mesut Özil

Harte Kritik an Özil: Boateng kennt das Gefühl

Im Interview mir der Bild zeigte sich der frühere Profi von Eintracht Frankfurt (heute in Italien bei US Sassuolo Calcio aktiv) über den Rücktritt von Mesut Özil überrascht: "Ganz ehrlich: Ich war geschockt, denn damit habe ich nicht gerechnet." Boateng vermutet, dass es sich bei der Entscheidung um eine "Reaktion aus dem Stress" gehandelt habe. "Ich spreche da aus Erfahrung. Ich weiß ja, wie es ist, wenn sich alle auf dich eingeschossen haben, wenn du wirklich hart kritisiert wirst, wenn deine Familie angegangen wird. So etwas macht dich fertig, das kannst du nicht mal eben so verarbeiten", so der Mann, der sich mit dem Pokalsieg aus Hessen verabschiedet hatte.