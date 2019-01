Transfer-Sensation: Wechsel zum FC Barcelona? Jetzt spricht Kevin-Prince Boateng

Der exzentrische Berliner war erst im Sommer vom DFB-Pokalsieger Eintracht Frankfurt zu den Italienern gewechselt , um näher bei seiner Familie in Mailand sein zu können. In einem halben Jahr bei Sassuolo gelangen ihm vier Tore und zwei Vorlagen. Mit einem Wechsel zu Weltklub Barcelona hatte zu diesem Zeitpunkt seiner Karriere niemand mehr gerechnet.

Boateng zu Barca: "Ich hoffe, ein Tor im Clásico zu erzielen"

Der Junge aus dem Wedding bald an der Seite von Lionel Messi und Luis Suarez? Offenbar soll Boateng für zwei Millionen Euro zunächst für ein halbes Jahr ausgeliehen werden, anschließend besitzt Barca eine Kaufoption in Höhe von acht Millionen Euro. Boateng hat sich für seine Zeit in Barcelona bereits ein ehrgeiziges Ziel gesetzt: „Fragt mich nicht nach Real (Madrid, d. Red,), ich denke nur an Barça und hoffe, ein Tor im Clásico im Bernabeu zu erzielen.“