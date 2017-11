Kevin-Prince Boateng über Rassismus: Wurde schon "Scheiß-Schwarzer" genannt

Anzeige

Seit Jahren engagiert sich Kevin-Prince Boateng intensiv im Kampf gegen Rassismus. Als Fußball-Profi, aber auch im Alltag auf der Straße, wurde der Mittelfeldspieler von Eintracht Frankfurt schon in der Jugend mit Anfeindungen konfrontiert. Getan habe sich seitdem nicht viel, bemängelt der 30-Jährige im Interview mit dem Jugendmagazin Jetzt.

"Als ich jung war, habe ich immer versucht, das wegzudenken, zu unterdrücken. Ich habe viel geweint in der Zeit. Wirklich darüber gesprochen habe ich nie", berichtete Boateng über seine Anfänge im Jugendfußball. Schon als Kind wurde der gebürtige Berliner mit ghanaischen Wurzeln wegen seiner Hautfarbe beleidigt, nicht nur von seinen Gegenspielern, sondern auch von Eltern oder Fans. Seit Wut darüber unterdrückte der heute 30-Jährige stets und schluckte die Anfeindungen hinunter. Erst 2013, im Trikot des AC Mailand, "rastete" der frühere ghanaische Nationalspieler aus: Beim Pokalspiel gegen einen Viertligisten wurde der Mittelfeldspieler von den Rängen immer wieder beleidigt - so schlimm, dass Boateng in der 26. Minute die Entscheidung fällte, das Spiel eigenmächtig zu unterbrechen. Seine Mitspieler zeigten sich solidarisch und folgten ihren Kameraden in die Kabine. Seitdem ist der heutige Bundesliga-Profi so etwas wie eine Galionsfigur im Kampf gegen Rassismus im Fußball.

In Italien wurde Boateng mehrfach das Ziel rassistischer Anfeindungen. © getty

"Wenn ich höre, dass ein anderer Spieler rassistisch beleidigt wurde, will ich ihm helfen, weil ich ganz genau weiß, wie sich das anfühlt", erklärte der 30-Jährige, der zu dem Thema regelmäßig Interviews gibt und Reden hält, 2013 sogar vor einem Ausschuss der Vereinten Nationen. "Viele sagen: Auf dem Platz ist alles erlaubt. Aber wenn mich jemand als 'Scheiß-Schwarzer' betitelt, ist das nicht erlaubt. Das ist Rassismus, Punkt. Trotzdem ist es mir schon passiert, dass Gegenspieler mich so genannt haben.“ Doch noch immer ist das Thema bei Verbänden und Vereinen scheinbar eher zweitrangig. "Natürlich frustriert mich das. Denn es bedeutet: Wir werden nicht gehört. Oder die Leute wollen uns nicht hören", sagte Boateng und fällte zu den Bemühungen der Verantwortlichen ein vernichtendes Urteil: "Wenn wir irgendwann an den Punkt kommen, an dem wir sagen: Wir schaffen es nicht, Rassismus zu besiegen – okay, dann haben wir wenigstens alles versucht. Aber wir haben noch nicht mal damit angefangen."

Die vorhandenen Aktionen, wie das obligatorische "No to racism"-Video, das die UEFA vor Champions League-Spielen zeigt, würden nicht reichen, bemängelte der 30-Jährige und forderte eine Kamera-Überwachung der Tribünen, um Täter ermitteln und bestrafen zu können. "Wir müssen das doch für unsere Kinder angehen, für die Zukunft. Dass ein Fünfjähriger ins Stadion kommt und rassistische Plakate sieht: Das darf nicht sein. Der darf im Stadion auch nicht neben jemandem sitzen, der 'du Neger' sagt, 'du scheiß Türke', 'du scheiß Araber' oder 'du scheiß Chinese'. Wenn wir das heutzutage immer noch zulassen, dann ist das unsere Schuld. Deshalb tue ich alles dafür, das zu ändern. Aber ich kann das nicht alleine. Da müssen sich die Verbände und die Ligen zusammentun."

Doch nicht nur auf dem Platz, auch im Alltag wird Boateng mit Rassismus konfrontiert. "Ich werde nicht angefeindet, aber die Leute wechseln zum Beispiel die Straßenseite. Es kann auch passieren, dass ich mit dem Auto an der Ampel stehe und aus dem Wagen nebenan schaut mich ein Pärchen an und schüttelt den Kopf. Da weiß ich, was die denken: Wie kann ein Schwarzer in so einem Auto sitzen? Das ist doch bestimmt ein Drogendealer. Ich war mal im Supermarkt und stand neben einer Frau, die nicht an den Reis oben im Regal gekommen ist. Also hab ich ihr eine Packung runter gehoben und sie ihr gegeben. Sie hat sie genommen, zurück ins Regal gestellt und einen Angestellten geholt, der ihr eine neue Packung geben sollte. Wie fühlt man sich da wohl?"

