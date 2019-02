Eintracht Frankfurt ist zurzeit auf Europa-Kurs. Nach dem 1:1 am vergangenen Wochenende gegen den aktuellen Tabellenführer Borussia Dortmund stehen die Hessen in der Bundesliga auf Tabellenplatz fünf. Und einer hat maßgeblichen Anteil am Erfolg der Eintracht: Kevin Trapp ist aus dem Tor der Frankfurter nicht mehr wegzudenken. Das war schon zwischen 2012 und 2015 so, es folgte eine oft freudlose Zeit bei Paris St. Germain und im Sommer schließlich die Rückkehr zur Eintracht - allerdings nur auf Leihbasis. Können die Frankfurter den Nationalkeeper über das Saisonende hinaus halten?